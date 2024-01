Der Red Bull Ring in Spielberg versteht sich als Ganzjahresdestination mit verschiedenen Höhepunkten, die rund ums Jahr stattfinden. Dementsprechend wichtig ist laut dem Konzern das „Winter am Ring“-Angebot im gesamten Portfolio des Red Bull Rings. Nicht nur im Sommer soll die Rennstrecke Besucherinnen und Besucher anlocken, sondern auch zur kalten Jahreszeit. Das Angebot richte sich an „alle, die Action, Adrenalin, Abwechslung und Spaß suchen, aber auch an Familien und Kinder“.

Selbstversuch

Wir haben den Selbstversuch gewagt. Ein Motor mit vier Rädern, Geräuschkulisse Rasenmäher, Fahrgefühl kurvenreich-abenteuerlich: Anders kann man die Fahrt in einem Offroad-Buggy nicht beschreiben. Nach einer kurzen Einschulung geht es los und man kann seine Runden auf einer Schneepiste am Red Bull Ring drehen. Wem das nicht zusagt, der kann sich auch an beziehungsweise auf einem Schneemobil versuchen: Die Steuerung ist relativ einfach, Sicherheit stellt sich bereits nach den ersten Runden ein. In-die-Kurven-legen zahlt sich aus – ein Gefühl fast wie beim Skifahren, nur in „Groß“ und mit Pferdestärken statt Menschenkraft, stellt sich ein.

Auch Schneemobil-Fahrten können gebucht werden © Lucas Pripfl / Red Bull Ring

„Das Schneemobil sieht in Filmen cool aus, aber man muss sich bewegen, damit es das macht, was man will“, sagt Bernhard Auinger, Sohn der österreichischen Motorsport-Legende August Auinger und selbst Rennfahrer. Er ist am Red Bull Ring der Leiter des Driving Centers und für die Koordination der Fahrerlebnisse zuständig.

Bernhard Auinger mit dem Porsche 718 Cayman S am Ring © Maria Steinwender

Bis 25. Februar

Aber auch andere Erlebnisse werden geboten. „Winter am Ring“ startete am 8. Dezember 2023 und endet am 25. Februar 2024. Von der Wetterlage sei man nicht abhängig, mit der Auslastung der Fahrerlebnisse im Winter ist man laut dem Unternehmen überaus zufrieden. Mit den Sommerzahlen kann man das Ganze freilich aber nicht vergleichen.

Red Bull Ring ist Ganzjahresdestination

Der Red Bull Ring im Winter bilde eine ideale Kombi in der Region Murtal, sagt der Vorsitzende des Tourismusverbands Murtal, Michael Ranzmaier-Hausleitner. Diverse Business-Erlebnisse wie Seminare, Tagungen, Teambuilding-Events würden außerdem zusätzliche Nächtigungen in der Region generieren. Kurzum: Auch der Tourismus freut sich.