Die Volkskultur wird in der Steiermark großgeschrieben – zumindest bei Veranstaltungen. Das zeigt ein Blick auf die Topevents des neuen Jahres. Bereits im Februar darf die Tracht zum ersten Mal aus dem Kleiderschrank geholt werden. Denn dann heißt es wieder Auftanzen am Bauernbundball. Neben Volksfesten steht mit dem doppelten Nightrace, der Skiflug-WM am Kulm und dem Großen Preis von Österreich auch der Sport hoch im Kurs. Mit der Opernredoute kehrt auch ein Grazer Ballklassiker nach drei Jahren zurück.