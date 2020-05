Facebook

Auch Wiesenblumen können am Muttertag eine große Freude bereiten © A. W. Tengg

1. Das 2-Tage-Wetter für Graz



Der Muttertag bringt vorwiegend sonniges und sehr warmes Frühsommerwetter. Es ziehen mit aufkommendem Südwestwind zwar zeitweise auch teils dichtere Wolkenfelder durch, diese bleiben aber harmlos. Frühtemperaturen schon um 12 Grad, Tageshöchstwerte bis zu 26 Grad.

Der Montag verläuft sehr windig, teils sogar stürmisch, und wechselhaft. Neben sonnigen Phasen ziehen mit kräftigem Südwestwind auch immer wieder dichtere Wolkenfelder und vereinzelt Regenschauer durch. Die Höchstwerte gehen bereits zurück, liegen aber um 20 Grad. Gegen Abend erfasst dann eine markante Kaltfront die Steiermark, der Südwestwind wird von teils lebhaft auffrischendem Wind aus Nordwest abgelöst.

2. Allergikerwetter und Luftgüte

Nach dem Anstieg der Ozonwerte in den letzten tagen dürften die Werte wieder leicht abnehmen. Es gibt erhöhte Belastungen durch Gräser- und Baumpollen.

3. Was sich auf den Straßen abspielt

Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

Im Bereich Feldgasse bis HNr. 298 (Bereich Glaserweg / Einpacherweg ) und im Bereich Alte Poststraße bis HNr. 52;

Straßengeneralsanierung zuerst bei Totalsperre und dann Umleitung bis zum 10.05.

Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße; Neuverlegung einer Schienentrasse von der bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel. Im bis HNr. 298 (Bereich ) und im Bereich Alte Poststraße bis HNr. 52; Straßengeneralsanierung zuerst bei Totalsperre und dann Umleitung bis zum 10.05. In der Andreas-Hofer-Straße wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.;

wird (Bereich Vinzenzgasse bis Alte Poststraße): Fernwärme - Neuverlegung von 20.04. bis 29.05.; Am Bahnhofgürtel im Bereich Peter-Tunner-Gasse / Kalvariengürtel kommt es in Nachtarbeit 20.30 - 05.30 Uhr zur Spurzusammenlegung bis 05.06.

im Bereich Peter-Tunner-Gasse / Kalvariengürtel kommt es in Nachtarbeit 20.30 - 05.30 Uhr zur Spurzusammenlegung bis 05.06. Totalsperre der Brauhausstraße (Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51) bis Dezember 2020;

(Bereich Wetzelsdorfer Straße bis HNr. 51) bis Dezember 2020; In der Fröhlichgasse im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05.

im Bereich Raiffeisenstraße bis Neuholdaugasse kommt es zu punktuellen Spurumlegungen bis zum 31.05. In der Girardigasse (Bereich Gleisdorfer Gasse bis Opernring)

entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05.

(Bereich Gleisdorfer Gasse bis Opernring) entfallen bei Spurumlegung sämtliche Parkplätze bis zum 29.05. In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;

im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks; Auf der Liebenauer Hauptstraße gibt es im Bereich Engelsdorfer Straße bis Leberackerweg wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren.

gibt es im wegen Sanierungsarbeiten von 09.03. - 15.05. eine Postenregelung bei Nichtaufrechterhaltung von 2 Fahrspuren. Sperre der Macherstraße / Pesendorferweg (Bereich Ragnitzstraße bis Pesendorfweg Ende) bis zum 22.05.

(Bereich Ragnitzstraße bis Pesendorfweg Ende) bis zum 22.05. Spurum- und Zusammenlegung in der Peter-Tunner-Gasse

im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06.

im Bereich Bahnhofgürtel bis Lastenstraße bis zum 05.06. Postenregelung tägl. ab 8.10 Uhr in der Radegunder Straße 172 bis 25.05.

bis 25.05. Am Schönaugürtel (Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich.

(Bereich Neuholdaugasse inkl. Bertha-von-Suttner-Friedensbrücke) kommt es wegen einer Schienensanierung zur Spurzusammenlegung in beide Fahrtrichtungen. Die Einfahrten in die Neuholdaugasse (Richtung Norden und Süden) sind bis Anfang Mai nur mittels Rechtsabbieger möglich. Spurumlegungen in der Straßganger Straße im Bereich Weblinger Straße (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen

11.05. und 11.07.

im Bereich (inkl. Kreuzung) bis Kärntner Straße zwischen 11.05. und 11.07. In der Waagner-Biro-Straße / Asperngasse / Daungasse

gibt es wegen der Straßenbahn-Anbindung im Bereich Peter-Tunner-Gasse bis Eggenberger Straße bis Ende des Jahres eine Einbahnführung in Fahrtrichtung Süden; Umleitung in Fahrtrichtung Nord über die Alte Poststraße (auch Radfahrer!);

4. Booterl fahren am Muttertag

Für viele Ausflugsziele rund um Graz sieht es derzeit nicht rosig aus. Nicht so der Thalersee: Für Spaziergänger ist er bereits seit einigen Wochen wieder zugänglich. Und auch der Bootsverleih ist wieder gestattet. Bootspächter Heimo Harb (52) freut sich: "Ich bin bei Schönwetter ab sofort wieder rund um die Uhr im Einsatz, sieben Tage die Woche." Am Muttertag stehen neun Tretboote, ein Ruderboot sowie ein Kajak und ein Kanu zur Verfügung. Harb bittet die Besucher aber gleich vorweg um Eigenverantwortung. "Personen, die nicht im selben Haushalt leben, müssen einen Meter Abstand wahren - oder getrennte Boote mieten." Er könne weder eine Ausweiskontrolle einführen noch ständig alle Boote desinfizieren.

5. Vier Ideen für ein fußgängerfreundliches Graz

Es sind vier Straßen, die jeder Grazer kennt und die noch viel Potenzial haben. Die Grazerin Daniela Mrazek hat sich in ihrer Masterarbeit am Institut für Städtebau die Bürgergasse, die Feuerbachgasse, die Klosterwiesgasse und die Zinzendorfgasse angeschaut - und sie fit für Fußgänger gemacht. Das Fazit für Graz: Gehsteige gleichen oft einem Hindernisparcours. Mrazek hat für ihre Untersuchung einen Radius von zwölf Gehminuten rund um den Jakominiplatz gezogen: "Da bin ich auf 450 Hindernisse gestoßen, von abgestellten Fahrrädern über Parkautomaten bis hin zu unnötig hohen Gehsteigkanten." Hier können Sie sich die vier fußgängerfreundlichen Konzepte im Vorher/Nachher-Vergleich ansehen.

6. Ringen um den Abriss einer Türmchenvilla

Der Eigentümer und Bauträger Wohnraumwerk, nennt die Situation "skurril", Anrainer der Türmchen-Villa am Rilkeweg 22 wittern ein Behördenversagen. Es ist Feuer am Dach in der – gerade erweiterten – Altstadtschutzzone. Die historische Villa am Ruckerlberg macht heuer nicht zum ersten Mal Schlagzeilen: Sie hat es nach dem Aufschrei besorgter Anrainer und des "Schutzvereins Ruckerlberg" erst in letzter Sekunde in die Erweiterung der Altstadtschutzzone geschafft. Ursprünglich wäre das Haus am Schutzzonenplan ausgespart blieben. So aber steht sie seit 20. Februar des Jahres unter dem erhöhten Altstadt- und Ensembleschutz des Grazer Altstadterhalungsgesetzes. Nur Tage davor, am 18. Februar, hat der Bauträger bei der Baubehörde im Magistrat um den Abbruch der Villa angesucht. Dieser wurde, als die Bagger Ende April anrollten, durch Anrainer verhindert, die Polizei und Baubehörde verständigten. Wohnraumwerk-Geschäftsführer Maximilian Hinkel beruft sich auf eine "rechtskräftige Bewilligung", lässt jetzt aber die "skurrile Rechtslage" von seinem Anwalt prüfen.

7. Noch Fragen?