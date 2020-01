Von Perspektiven auf die Zukunft der Mobilität in Graz und Rekordzahlen für Oper & Co.: 7 Infos für den Mittwoch, den 22. Jänner, kurz und bündig. Wir wünschen Ihnen einen schönen Tag!

Was von Weihnachten übrig bleibt: Die Christbaum-Sammelstelle am Augarten ist noch stummer Zeuge davon © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Mittwoch setzt sich das fast durchwegs sonnige und in höheren Lagen sehr milde Wetter fort. In den Tälern und Becken ist es deutlich kälter. Am Vormittag hält sich gebietsweise Hochnebel. Nach einem frostigen Tagesbeginn mit Temperaturen ab -6 Grad sind am Nachmittag etwa 5 Grad zu erwarten. Der Wind dreht vorübergehend auf Nord und frischt auf den Bergen auf.

Das meist strahlend schöne Hochdruckwetter dauert am Donnerstag an, auf den Bergen ist es den ganzen Tag wolkenlos. Am Morgen gibt es in den Tälern und Becken höchstens kurzfristig Nebel. Frühtemperaturen: um -2 Grad, Tageshöchstwerte: bis 5 Grad.

2. Luftgüte und Feinstaubbelastung

Aufgrund der Wetterlage werden zurzeit keine Grenzwertüberschreitungen bei Feinstaub (PM10) erwartet.

3. Verkehr & Öffis

- Hier finden Sie die größten Straßenbauprojekte, die 2020 in Graz anstehen.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Weiterhin GESPERRT: Alte Poststraße im Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße;

Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße

bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße / Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020! Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee, bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Fröhlichgasse (Bereich Kasernstraße bis Neuholdaugasse) gibt kommt es von Februar bis Mai zu einer Kanalsanierung.

- In der Lagergassse im Bereich Sturzgasse bis Puntigamer Straße

Sperre "ausgenommen Zufahrt und Radfahrer" im Rahmen des Neubaues des westseitigen Murradweges und des Murkraftwerks;



- Aktuelle Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Graz in Zukunft: Seilbahn, Micro-Metro & Citymaut?

"Die Zukunft der Mobilität in Graz" stand am Montagabend in der Wirtschaftskammer auf der Tagesordnung. Vom Ist-Zustand bis zu Zukunftsvisionen, von U-Bahn bis Citymaut. Unter regem Interesse sprach Wolfgang Feigl, Leiter der Abteilung für Verkehrsplanung, schließlich vor, über die aktuellen Mobilitätspläne der Stadt Graz: Für den Fußverkehr ist mit "einer großen Offensive zur Nahmobilität" durch Ausbau des Gehsteignetzes zu rechnen, beim Velo-Verkehr lobte er die 100 Millionen Euro, die in der Stadt Ende letzten Jahres für eine Radoffensive locker gemacht wurden, bei der Automobilität und beim öffentlichen Verkehr seien neben dem geplanten Straßenbahnausbau auch mehr Tiefgaragen und P&R-Anlagen unabdinglich. Vorstandsvorsitzender der Holding, Wolfgang Malik, präsentierte indes die beiden umstrittenen Themen Stadtseil- und U-Bahn. Seitens der Holding hoffe man darauf, dass die Entscheidung "für eine Seilbahn" noch heuer getroffen werde. Für geteilte Meinungen unter den Anwesenden sorgte Uwe Trattinger, Studiengangsleiter Mobilität der FH Joanneum. Er sprach sich in einem energiegeladenen Vortrag zu einem klaren Ja zur Citymaut aus.

5. Was, wann, wo?



Ortsbildschutz: Erhalten und gestalten

Ortsbildschutz in der Steiermark. Buchpräsentation & Gespräch: Grundlagen. Beispiele. Perspektiven. Das Buch beleuchtet 40 Jahre Ortsbildschutz in der Steiermark in Theorie und Praxis. Anhand von sechs Gemeinden – Bad Radkersburg, Frohnleiten, Kumberg, Leoben, Stainz und Straden – und in zahlreichen Fachbeiträgen und Gesprächen werden Potenziale und Herausforderungen des Ortsbildschutzes dokumentiert und diskutiert.

WO : Haus der Architektur

WANN : MI., 22. Jän., 19 Uhr





Der steirische Komponist und Gitarrenvirtuose Stefan-Frank Steinhauser stellt seine neue CD "TON-Kompositionen für Gitarre Solo" vor, auf der sich ausschließlich Eigenkompositionen mit Elementen aus barocker Musik, neuer Musik, Jazz und Weltmusik befinden. Inspiriert sind die Kompositionen von J.S. Bach, Olivier Messiaen, Werner Pirchner, Frank Zappa und John Coltrane.

WO : UniGraz@Museum

WANN : MI., 22. Jän., 19.30 Uhr



Graz-Premiere: Musikkabarett "Musikmaschin". Warum gibt es kaum Lieder über schüchterne Blasen? Warum gibt es so viele Hymnen über Partys, aber so wenige über Versicherungsbetrug? Weshalb so viele Hits über Drogen, aber selten welche über die Familienchatgruppe am Handy, aus der man sich einfach nicht auszutreten traut? Vinz Binder und Berni Wagner bringen endlich all die Themen in die Welt der Popmusik, denen schon längst ein musikalisches Denkmal gesetzt gehört hätte.

WO: Theatercafé

WANN: MI./DO., 22./23. Jän., 20 Uhr



Nichts gefunden?

> Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Mittwoch. <

6. Besucherrekord für Oper & Co.

Zu ihrem 15-jährigen Bestehen gibt sich die Theaterholding Graz (Opernhaus, Schauspielhaus, Next Liberty und Spielstätten Orpheum, Kasematten, Dom im Berg) einen neuen Namen: "Bühnen Graz" heißt es nun wieder auch offiziell. In der vorigen Saison verzeichnete man einen Besucherrekord. Die Saison 2018/19 ist für die Theaterholding erfolgreich verlaufen: Mit 510.614 Besuchen verzeichnete man rund 7800 mehr als in der Vorsaison, wobei die Gesamtauslastung aller Spielstätten bei 76,19 Prozent lag. Die Einzelergebnisse betrugen für die Oper 73,42, für das Schauspielhaus 77,22 und für das Next Liberty 86 Prozent. Die bestbesuchte Vorstellung im Opernhaus war das Musical "Kiss me, Kate", während das Schauspielhaus mit Nestroys "Einen Jux will er sich machen" am meisten Besucher anlockte. Einen Rückgang um 16 Prozent verzeichnete man dagegen bei den Abonnements: "Es ist eine Herausforderung, dieses Publikum neuerlich in die Häuser zu bringen", formulierte es Holding-Chef Bernhard Rinner.

