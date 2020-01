Kleine Zeitung +

Verkehrsenquete Warum in Graz Fahrrad, Seilbahn und Co. die E-Mobilität überholt haben

"Die Zukunft der Mobilität in Graz" stand am Montagabend in der Wirtschaftskammer auf der Tagesordnung. Vom Ist-Zustand bis zu Zukunftsvisionen von U-Bahn bis Citymaut.