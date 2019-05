Facebook

Da kommt Freude auf: bei diesem Panorama und bei den deutlich freundlicheren Wetteraussichten für Graz © A. W. Tengg

1. Wetter

Am Donnerstag kündigt sich zeitweise sonniges Wetter an. Besonders im Grazer Raum wird es freundlich, vor allem in der zweiten Tageshälfte. Frühtemperaturen bereits ab 12 Grad, Tageshöchstwerte bis 21 Grad.

Am Freitag ist es vielfach sonnig, Quellwolken am Nachmittag bringen auch über den Bergen kaum Schauer. Durchwegs bleibt es niederschlagsfrei. Frühtemperaturen ab 10 Grad, Tageshöchstwerte bis angenehme 22 Grad.

2. Luftgüte und Pollenflug

Es ist derzeit mit keiner wesentlichen Verschlechterung der Luftqualität zu rechnen. Die Pollenbelastung durch Gräser ist hoch.

3. Verkehr & Öffis

Zu Verkehrsbehinderungen und Verzögerungen wird es wegen dem Demo-Donnerstag (18.30 bis 20.30 Uhr) kommen. Alle Informationen zu den Öffi-Umleitungen finden Sie hier. Und auch am Freitag wird demonstriert.

- Alte Poststraße/Reininghausgründe: Umbau der Straßen; Verlegung von Strom-, Gas-, Fernwärme- Wasserleitungen im Bereich; Reininghausstraße bis Wetzelsdorfer Straße und Kratkystraße im Bereich Alte Poststraße bis Südbahnstraße (Totalsperre in diesem Bereich); Umfahrung in beide Fahrtrichtungen über Ersatzstraße (Reininghausgründe - Unesco-Esplanade);

Linksabbiegeverbot stadtauswärts von der Wetzelsdorfer Straße in die

Alte Poststraße (Umfahrung über Don Bosco). Zeitraum: derzeit bis 31.12.2019

- Bereich Eggenberger Straße bis Reininghausstraße: Neuverlegung einer Schienentrasse von der Eggenberger Straße bis zum Gelände der ehemaligen Hummelkaserne; Totalsperre inkl. Kreuzung Eckertstraße/ Köflachergasse bis Reininghausstraße bis Dezember 2020!

Großräumige Umfahrung über Gaswerkstraße / Eggenberger Allee,

bzw. Kärntner Straße - Eggenberger Gürtel.

- In der Andritzer Reichsstraße (Bereich Hochfeldweg) gibt es bis 24.05. eine Postenregelung.

- Zeitweise Postenregelung in der Gradnerstraße 14-66.

- In der Johann-Fux-Gasse gibt es bis zum 28.06. eine Postenregelung im Bereich Liebiggasse bis Herdergasse.

- In der Lagergasse gibt es voraussichtlich bis 28.06. eine Totalsperre im Bereich Sturzgasse bis Am Innovationspark.

- In der Lazarettgasse kommt es im Bereich Kindermanngasse bis Rösselmühlgasse bis 24.05. zur Spurzusammenlegung auf jeweils 2 Fahrspuren.

- Fahrbahnumlegung und Postenregelung bis 25.07. in der Liebenauer Hauptstraße (Bereich Banngrabenweg/ Konrad-Hopferwieser-Gasse/ Wichnergasse/ Trenkgasse).

- In der Münzgrabenstraße (Bereich Liebenauer Tangente bis Brucknerstraße) gibt es stadteinwärts bis 27.09. eine Sperre. Umfahrung über C.-v.-Hötzendorfstraße; Querung Evangelimanngasse/ Harmsdorfgasse ist möglich; Zu- Abfahrt Brucknerstraße ist möglich;

- Von 23.04. bis 31.05. Totalsperre in der Peterstalstraße 133-197 mit Umleitung über Petersbergenstraße - Hohenrainstraße - Savenauweg - Waltendorfer Hauptstraße.

- In der Puntigamer Straße (Bereich Puchstraße bis Puntigamerbrücke) kommt es bis 19.06. wegen nächtlichen Straßenarbeiten von 20 bis 6 Uhr zu Spurum- und zusammenlegungen.

- In der Schmiedgasse (Landhausgasse bis Albrechtgasse) gibt es ein Fahrverbot für Radfahrer - kontrollierte Schiebestrecke! Im Bereich Raubergasse gibt es für Radfahrer eine Wartepflicht.

- In der Steinbergstraße/ Mantschastraße gibt es bis 29.05. eine Postenregelung.

- In der Stempfergasse wird bis 07.06. im Bereich Herrengasse bis Bischofplatz die Fußgängerzone saniert.

- Posten- bzw. Ampelregelung in der Wiener Straße (Bereich AVL) zwischen bis 14.06.



- Fahrgastinformationen für Bus und Bim finden Sie hier.

4. Der Ball ist bei der UVP-Behörde



Die Verhandlung für das umstrittene Verkehrsprojekt in der Josef-Huber-Gasse ist abgeschlossen. Am Montag hatten Anrainer und andere Verfahrensparteien die Möglichkeit, das 30-Millionen-Euro-Projekt zur Anbindung von Reininghaus an die Innenstadt noch einmal ins Visier zu nehmen und Einsprüche und Ergänzungen vorzubringen - was reichlich genutzt wurde. Mit einem Bescheid der Landesbehörde dürfte nicht vor dem Spätsommer zu rechnen sein. Die Gegner fordern eine Neuberechnung der Verkehrsprognosen. Denn: Die Verkehrsmodellberechnung der Stadt hält nur, wenn in Reininghaus das 25-Prozent-Ziel beim Autoverkehr eingehalten wird. Dafür müssten alle Maßnahmen des Rahmenplans für sanfte Mobilität ausnahmslos umgesetzt werden. Sonst würden Verkehrsbelastung, Abgas- und Lärmwerte an der Josef-Huber-Gasse entsprechend höher ausfallen. Brisant: Teil des Plans sind Projekte wie die Südwest-Linie der Straßenbahn über den Griesplatz, die längst auf Eis liegt.

5. Eine Extraportion Veranstaltungstipps



Gehört, gesehen – ein Radiofilm

Premiere. Der Film porträtiert den Kultursender Ö1 in einer Phase des Umbruchs und beschreibt, mit welchem Ethos die RadiomacherInnen versuchen, ihren Beitrag zu einer aufgeklärten Gesellschaft zu leisten. Gezeigt wird das tägliche Ringen um objektive Information und den Wert des Öffentlich-Rechtlichen für die Gesellschaft. Durch die Allgegenwart von Musik wird der Film zu einer sinnlichen und berührenden Erfahrung.

WO: Filmzentrum im Rechbauer

WANN: Do., 23. Mai, 19 Uhr

Guido Spannocchi Trio

Gleich zwei Mal an einem Tag wird der in Wien geborene Londoner Saxophonist in Graz mit seinem Trio auftreten. Im ANNENViERTLER Büro kommt es zu einem Spontankonzert um 17 Uhr. Ab 21 Uhr geht es dann in der Miles Jazzbar weiter. Spannocchi kombiniert osteuropäische Wiegenlieder mit brasilianischen Rhythmen und World Music.

WO : ANNENViERTLER Büro/ Miles Jazzbar

WANN : Do., 23. Mai, 17/ 21 Uhr





Am Donnerstagabend kommt das dritte Ukulele Festival Österreichs im Theatercafé bei einer speziellen Konzertnacht in Schwung mit Elisabeth & Charlotte, dead mans uke, andrew Molina, nico'o & the opihi mentubadu. Beim viertägigen Festival im Herzen von Graz werden wieder internationale Musiker auftreten. Achtung: Sie könnten sich in den fröhlichen Klang der Ukulele verlieben.

WO : Theatercafé

WANN : Do., 23. Mai, ab 20 Uhr





"Abfall vermeiden und verwerten". Infos und praktische Tipps kompetenter Abfallspezialisten zum Thema Müll. Mit Gästen, die jeweils rund 8 Minuten in Zusammenhang mit ihrem Arbeitsbereich zum entsprechenden Thema Abfall vermeiden, weiterverwenden, wiederverwenden, recyceln, verbrennen oder deponieren berichten werden: Beatrix Altendorfer, Ingrid Winter, Gerald Schmidt, Bertha Sulzer-Löhnert und Christian Schreyer.

WO: Haus der Begegnung (Pfarrhof Ragnitz)

WANN: Do., 23. Mai, 19 Uhr

Nichts für Sie dabei?



Hier geht's zum Veranstaltungskalender für den Donnerstag.

6. "Ibizaparty" oder Demo oder beides?

Die innenpolitischen Vorgänge nach dem "Ibizagate" haben die Steilvorlage geliefert: Die Veranstalter stellen die Donnerstagsdemo in Graz unter das Motto "Ibizagateparty". "Die FPÖ ist weg, jetzt muss Kurz weg", heißt es auf der Homepage sehr fordernd. Außerdem heißt es: "Kommt zur Ibizagateparty: Kommt bunt und glänzend, seid laut und tanzt. Bringt Lautsprecher mit und spielt eure Ibiza-Party-Playlist rauf und runter." Start ist um 18 Uhr am Freiheitsplatz, mit zahlreichen Verkehrsbehinderungen muss gerechnet werden. Über die Burggasse Richtung Joanneumring, über den Jakominiplatz, die Neutorgasse zur Hauptbrücke und dann auf den Mariahilferplatz.

7. So erreichen Sie uns

Haben Sie Anregungen, Ideen, Fotos oder Videos, die Sie mit den Lesern und Usern der Kleinen Zeitung teilen wollen? Dann melden Sie sich. Wir sind unter graz@kleinezeitung.at erreichbar. Oder schreiben Sie uns auf fb.com/k leine.graz.