Gleich drei Verkehrsunfälle haben sich am gestrigen Dienstag an nur einem Tag auf der Pyhrn Autobahn A9 nördlich von Graz ereignet. Der erste davon passierte gegen 6.30 Uhr in Fahrtrichtung Voralpenkreuz beim Autobahnknoten Deutschfeistritz. Aus ungeklärter Ursache war ein Pkw mit einem Lkw kollidiert, es gab aber keine Verletzten. Der Pkw war stark beschädigt liegengeblieben, der Lenker blieb unverletzt. Die Feuerwehr Friesach Wörth kümmerte sich um die Aufräumarbeiten, die bereits alarmierte Feuerwehr Deutschfeistritz konnte wieder einrücken.

Noch während der Arbeiten wurde die FF Friesach auch noch zu einem weiteren Unfall beordert. Kurz nach 7.30 Uhr war auf der S35 in Fahrtrichtung Süden, zwischen Badl und Peggau Mitte, ein Unfall passiert. Hier war ein Pkw aus ungeklärter Ursache mit der Leitschiene kollidiert. Er blieb liegen, dabei wurde niemand verletzt. Der Einsatz wurde von der FF Peggau abgearbeitet.

7.30 Uhr: Ein Pkw und ein Lkw kollidierten beim Autobahnknoten Deutschfeistritz © Feuerwehr Friesach Wörth

Gegen 13.45 Uhr dann der nächste Unfall auf der A9: Diesmal hatte es zwischen der Autobahnauffahrt Übelbach und dem Gleinalmtunnel in Fahrtrichtung Voralpenkreuz gekracht. Ein Kleinlaster war laut Feuerwehr von der Straße abgekommen und gegen die Böschung geprallt, er kam auf der Fahrerseite zum Liegen und der Lenker in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die beiden Feuerwehren führten die Menschenrettung durch und übergaben die unbestimmten Grades verletzte Person dem Notarzt- bzw. Rettungsdienst. Im Einsatz waren hier die Feuerwehren Übelbach/Markt und Deutschfeistritz.

13.45 Uhr: Ein Klein-Lkw kam von der Straße ab, eine Person war im Fahrzeug eingeschlossen © Feuerwehr Deutschfeistritz

Unfall Nummer drei passierte im Starkregen gegen 17.15 Uhr in Fahrtrichtung Spielfeld zwischen der Autobahnauffahrt Übelbach und dem Schartnerkogeltunnel. Hier war laut Feuerwehr ein Pkw gegen die Leitplanke geprallt und schwer beschädigt auf der Straße liegengeblieben. Dabei wurden zwei Personen unbestimmten Grades verletzt und vom anwesenden Rettungsdienst versorgt. Die Feuerwehren Übelbach/Markt und Deutschfeistritz führten Abschicherungs- und Ölbindearbeiten durch.