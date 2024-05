Noch sind nicht alle Details bekannt, vor allem der genaue Ablauf selbst liegt derzeit noch im Dunkeln. Fest steht, dass sich am Mittwoch in der Köflacher Gasse in der Nähe der FH Joanneum in Graz ein schwerer Unfall ereignete – und eine Straßenbahngarnitur entgleiste sowie ein Pkw auf dem Dach landete. „Vermutlich hat es eine Berührung oder gar Kollision zwischen der Straßenbahn und dem Auto gegeben, aber das wissen wir derzeit noch nicht. Die Erhebungen der Polizei laufen“, heißt es seitens der Graz-Linien. Ob dabei jemand verletzt wurde, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Die beschädigte Tram musste jedenfalls abgeschleppt werden, vorübergehend machten sich Ersatzbusse auf den Weg.