Unzählige Videos belegen es: Am gestrigen Dienstag gab es tatsächlich einen Tornado in Graz! „Ja, Tornados in Österreich sind selten, aber sie kommen vor“, sagt dazu Christian Pehsl von Geosphere Austria. Fünf bis zehn solcher Wirbelsturm-Ereignisse gebe es im Durchschnitt jedes Jahr in Österreich – es kann aber durchaus eine Dunkelziffer geben, denn ein Tornado ist kurzlebig und muss während seines Auftretens beobachtet werden, um von der Statistik erfasst zu werden.