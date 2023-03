Die besten Lokale der Steiermark finden Gourmets in der Süd- und Oststeiermark sowie im Mürztal vor: Im am Montag veröffentlichten Guide "À la carte" konnten sich die Krainers aus Langenwang etwa um drei Punkte und das "Steirereck am Pogusch" um vier verbessern, dem weststeirischen Koch Johann Schmuck gelang mit dem Terra und dem Broadmoar, gleich zwei Restaurants im Top-100 Ranking zu platzieren. Das beste Restaurant im Steiermark-Ranking ist weiter "Geschwister Rauch".

Didi Dorner einsame Spitze: "liebenswerte Sturheit"

Aus Graz findet sich in den Top 100 nur ein einziges Lokal: Didi Dorner konnte im Magnolia vier Sterne und 89 Punkte halten. Dorner würde als einer von wenigen Küchenchefs "in einer liebenswerten Sturheit an seinen Signatures und Klassikern" festhalten. Und auch wenn die Tester manchmal "oldschool" notieren würden, sei es doch ein Zeichen von Charakter, wenn es um Dorner geht, auch von Qualität.

Empfohlen werden im neuen "Guide A la Carte 2023" auch 18 weitere Lokale aus Graz - das allerdings ohne Punktebewertung. Empfehlen können die Testerinnen und Tester auch Besuche im Aiola upstairs, Arravané, Artis, Casino-Restaurant, Caylend, Corti, El Pescador, Gerüchteküche, Kehlberghof, Landhauskeller, Laufke, Luderbauer, Miss Cho, Nullneun, Oho!, Sacher, Salon Marie und Schmidhofer im Palais. Besonders für das Wein-Angebot hervorgehoben (zwei Flaschen) wurden Kehlberghof, Laufke und Schmidhofer.

Aus Graz-Umgebung finden sich das Kupferdachl in Premstätten und das Landhaus Rois in Frohnleiten in der Liste.