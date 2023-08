Bei der Premiere des Franz-Klammer-Films hatten sie im Oktober 2021 ihren ersten gemeinsamen Auftritt, und im Jänner darauf hatte die Geschichte eines höchst romantischen Überraschungs-Heiratsantrags im Heißluftballon in Kenia ganz Österreich entzückt. Zur Hochzeit ist es aber nicht gekommen - denn Schauspielerin Valerie Huber und Musikstar Paul Pizzera haben sich getrennt. Das hat Pizzera am Freitag in einem Posting auf Facebook bekanntgegeben.

"Manchmal wird aus Liebe Freundschaft und so ist es auch bei Valerie Huber und mir passiert", heißt es darin. Nun habe man sich aber in beiderseitigem Einvernehmen darauf geeinigt, die Trennung auf diesem Wege bekanntzugeben - "damit dieses Thema in zukünftigen Interviewsituationen somit auch abgehakt ist", heißt es, adressiert an die Medien. Und: "Mehr gibt es dazu nicht zu sagen."

Man wünsche aber dem jeweils anderen nur das Beste auf dem Weg.