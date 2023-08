100 Stunden Vorbereitung für 100 Minuten Show: Das neue Konzept von "Red Bull" will die ultimative Herausforderung für Pop-Künstler werden. Die ersten, die im Format, das erstmals im deutschen Sprachraum umgesetzt wird, antreten, sind "Aut of Orda", das gemeinsame Bandprojekt von Paul Pizzera (Pizzera & Jaus), Christopher Seiler (Seiler & Speer) und Daniel Fellner (ebenfalls Seiler & Speer und diverse Metal-Bands). Sie lassen sich im Oktober zusammen in ein Band-Camp stecken.

Im Camp, das mit Wohn- und Arbeitsbereichen in der Marx Halle eingerichtet wird, sollen sie dann gemeinsam rund um die Uhr an der Erstellung von einzigartigen 100 Minuten Liveshow arbeiten, wobei es um alle Bereiche geht – von der Setlist und zusätzlichen Show-Einlagen über das Band-Set-up, den Bühnenauftritt, Licht- und Spezial-Effekte. Dazu müssen auch ihre zuvor nie live gespielten Hits und weitere noch unveröffentlichte Tracks erst geprobt werden. Damit hat es sich aber noch nicht: "Zusätzlich erwarten Fellner, Pizzera und Seiler während des Countdowns weitere Überraschungschallenges, die ihnen sowohl ihr Können als Musiker als auch ihr Organisationstalent abverlangen werden", heißt es in einer Aussendung.

"Das wird ein ziemlicher Auftrag", sagt Paul Pizzera dazu zur Kleinen Zeitung: "Das kann in momentan 17 gleichmäßig plausiblen Wegen scheitern." Er liebe aber die Herausforderung: "Ich bin ein Typ, der sich durch Leistung spürt, ich hackle lieber zu viel als zu wenig. Das schlägt sich zwar manchmal auf die Physis nieder, aber es taugt mir einfach."

Das Ergebnis wird dann direkt im Anschluss live zu erleben sein: Mit Ablauf der 100 Stunden fällt auch gleich der Vorhang für "Red Bull Show 100" am 21. Oktober 2023 in der Marx-Halle in Wien. Die Karten dafür sind ab heute über oeticket erhältlich. Unter redbull.com/show100 und youtube.com/autoforda können Fans und Interessierte den Künstlern über die Schultern schauen und bekommen tägliche Updates aus dem Künstler-Camp.