Graz ist so regenbogen-bunt wie nie: Es gibt einen Regenbogen-Zebrastreifen beim Kunsthaus, Herrengasse und Rathaus sind erstmals mit Regenbogenflaggen bestückt, und auch der Erzherzog-Johann-Brunnen am Hauptplatz, der in einer Nacht-und-Nebel-Aktion illegalerweise bemalt wurde, leuchtet nach wie in Regenbogenfarben.