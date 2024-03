Zum dritten Mal wird die Grazer Messe zum großen Gaming-Wohnzimmer. Der Grund ist die achte Offline-Ausgabe des „Button Festivals“. Davor versammelten sich die Gaming-Fans in der Seifenfabrik. Am 8. und 9. März feiert man also wieder die Gaming-Kultur, die in Österreich eine immer größere Beliebtheit erlangt. Mit einem vielfältigen Programm wollen die Veranstalter vom Verein „Ludovico“ allen Arten von Gamern etwas bieten. Von Rhythmusspielen, Retro-Games und Klassikern wie „Mario Kart“ und „Super Smash Bros. Ultimate“ ist alles dabei.

Im Zeichen des Weltfrauentags

Vielfältig ist nicht nur das Programm, sondern die Gamingszene selbst. „Obwohl es gerade im Online-Gaming recht häufig zu misogynen Attacken kommt, ist die Gaming-Community – vor allem auch bei Offline-Events – eine sehr offene und bunte“, erzählt Harald Koberg, Bereichsleiter digitales Spiel beim Verein „Ludovico“. Anlässlich des Weltfrauentags wollen die Veranstalter nun am Button Festival „Geschlechterdynamiken in Nerd- und Gamingkontexten in zwei Panels diskutieren.“

Zum einen werden am Freitag die E-Sportlerin und Psychologin Marlies Brunnhofer, die Medienpädagogin und Spieleforscherin Natalie Denk und die Informatikerin und Game-Designerin Johanna Pirker über das Thema „Weibliche Perspektiven auf Gaming Kontexte“ sprechen. Zum anderen diskutiert das Literaturkollektiv „Seitenweise“ über die Darstellung von Frauen in der Literatur.

Cosplay, Martial Arts und mehr

Ein weiteres Highlight werden, wie jedes Jahr, die zahlreichen Cosplayerinnen und Cosplayer sein, die Figuren aus Comics, Videospielen, Serien, Animes und Filme zum Leben erwecken. Am Samstag haben Cosplayer auch die Möglichkeit beim Performance Contest ihr Kostüm und ihr schauspielerisches Können zu präsentieren. Das waren die Cosplays letztes Jahr:

Neben Cosplay wird es auch eine Kampfkunstvorführung des „Ninpo Bujutsu Clubs Graz“ geben, die seit 30 Jahren die traditionelle Kampfkunst „Ninjustu“ in Graz lehren. Zusätzlich werden erneut die Styrian Games Awards auf dem Button Festival verliehen. Zum sechsten Mal wird das beste Spiel von einer Jury ausgezeichnet. Insgesamt 1500 Euro wird den Gewinnern ausgezahlt. Die internationale Jury besteht unter anderem aus dem Twitch Streamer „jessirocks“ und der Vize-Präsidentin des E-Sports Verbands Österreich Yvonne Sheer.