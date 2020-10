Facebook

Ein Mann (Jahrgang 1933) aus dem Bezirk Graz-Umgebung, eine Frau (Jahrgang 1934) aus dem Bezirk Deutschlandsberg und eine Frau (Jahrgang 1940) aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, die mit dem Coronavirus infiziert waren, wurden von Donnerstag auf Freitag als verstorben gemeldet. Die Zahl der Corona-Todesfälle stieg zuletzt wieder stärker an, auch in der Steiermark. Wichtig zur Erklärung ist, dass infizierte Personen an Covid-19 oder in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstarben.