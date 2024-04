Eine Woche nach dem Fund eines Sprengsatzes vor einem Gotteshaus von Jehovas Zeugen in Kalsdorf sucht die steirische Polizei weiterhin nach dem Bombenbauer. Mittlerweile bestätigen die Ermittler, was sich bereits abgezeichnet hatte: Der Rohrbombenanschlag auf zwei Mitglieder der Glaubensgemeinschaft in Leibnitz im August und die am Freitag aufgefunden Sprengfalle tragen die Handschrift desselben Täters. Das ergab die kriminaltechnische Auswertung des sichergestellten Objektes.