Uniformen, Tüllkleider, barocke Anzüge hängen an unzähligen Kleiderstangen bis unter die Decke, auf einigen Regalen teilen sich Dreispitzhüte den Platz mit Astronautenhelmen. Andree Bardel-Kahr manövriert sich geschickt zwischen den 150.000 Kostümteilen und Requisiten in der Kostümwerkstatt der Bühnen Graz hindurch und verschwindet in einem Nebenraum. In einem unauffälligen Metallkasten lässt er einen Fellmantel und eine Uniform verschwinden, Tür zu, Schalter umgekippt, dann rumpelt es leicht. Ein eigenartiger Geruch verbreitet sich in dem kleinen Raum. „So riecht Ozon“, schmunzelt der Fundusmitarbeiter. Mit dem sogenannten Ozonschrank werden Kostüme ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln und Wasser gereinigt und von Gerüchen befreit. „Saubere Kleidung für die Schauspieler und eingesparte Ressourcen, zwei Fliegen mit einer Klappe.“