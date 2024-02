Erst fallen die Rehe im Wald tot um, dann stirbt eine Kuh auf der Weide. Dann wird die kleine Agnes im „Nebel von Dybern“ sterbend aufgefunden, „inwendig verbrannt“ – und sie wird nicht das letzte Opfer einer Katastrophe sein, deren Ursache schon vertuscht und verschleiert wird, ehe sie überhaupt feststeht.

Die Wienerin Maria Lazar (1895-1948), als Jüdin vertrieben und später vergessen, schrieb das Drama 1932, im Jahr darauf hätte es in Graz aufgeführt werden sollen und wurde aus antisemitischem Kalkül noch vor der Premiere abgesetzt. Dass es jetzt, 91 Jahre danach, am Grazer Schauspielhaus gezeigt wird, ist mehr als eine späte Wiedergutmachung. Denn das Stück erweist sich in Johanna Wehners zurückhaltender, geradliniger Inszenierung als höchst zeitgemäß. Lazars Analyse von Verantwortung, Versagen, Gewalt, entstanden unter dem Eindruck der verheerenden Gasangriffe im Ersten Weltkrieg, beschreibt letztlich eine Gesellschaft im Todeskampf. Und das, zeigt Wehner, ist weit zeitgemäßer, als wir uns vorstellen möchten.

Starke Frauenfiguren: Anke Stedingk, Mariellel Layher © Lex Karelly

Das tödliche Gas, abwechselnd für gottgesandt und naturgegeben gehalten und letztlich doch aus der örtlichen Chemiefabrik entwichen, steht in ihrer Inszenierung für den Umgang mit den Krisen und Menetekeln unserer Zeit und die menschlichen Neigung sie zu bagatellisieren, wegzulügen, totzuschweigen oder gewaltsam zu unterdrücken. „Solange der Wind sich nicht dreht“ müsse man nichts gegen die Giftschwaden rund um Dybern unternehmen, heißt es einmal. Erstaunlich: In Lazars Drama klingen nicht nur die uns nur zu bekannten Bedrohungen durch Krieg, Klimakrise, Fake News, Faschismus an, sondern auch die gesellschaftlichen Brüche, die sich in ihrem Zuge auftun. „Es ist eine schlechte Luft in der Welt“, der Satz fällt gleich ein paarmal.

Da braucht es nur wenig und behutsame Aktualisierung, Wehner belässt den Text in seiner Zeit, die auch in Miriam Drexls dunkelrot schattierten Kostümen anklingt. Thomas Trummer taucht Benjamin Schöneckers düster sachliche Ausstattung in ungesundes, schwefelgelbes Licht, in dessen Kegeln und Schatten das neunköpfige Ensemble ganz ohne zu schnörkeln groß aufspielt.

Visionäre Frauenfiguren

Für ihre Zeit schrieb Lazar, die als Dramatikerin und Romanciere erst seit wenigen Jahren wiederentdeckt wird, erstaunlich selbstbestimmte, visionäre Frauenfiguren, sie werden von Schauspielerinnen wie Marielle Layher als rebellische Barbara, Otiti Engelhardt als beiseite geschobene Direktorengattin, Anke Stedingk als stoische Dorfkassandra brillant verkörpert.

Nicht minder differenziert ihnen gegenüber: Tim Breyvogel als scheinheiliger Fabrikdirektor, Simon Kirsch als militanter Ingenieur, der jede öffentliche Regung „im Keim ersticken“ möchte, Sebastian Schindegger als Arzt, zu feige für eine eigene Meinung. Stimmig komplettieren Mario Lopatta, Thomas Kramer, Anna Klimovitakaya die Personage des Stücks, das am Ende noch eine fatale Wendung nimmt: Ein erwartetes Kind wird nicht zur Welt gebracht - zu schauerlich ist für die Mutter die Aussicht auf ein Leben unter Mördern und Blendern. Ein hellsichtiger Text, der einiges erwarten lässt: Weitere Stücke aus Lazars Nachlass harren noch der Veröffentlichung und Bühnenproduktion. Der Anspruch der Kanon-Erweiterung fürs Theater, mit dem die neue Schauspielhaus-Intendantin Andrea Vilter in Graz angetreten ist, scheint mit Lazar wohl einlösbar.