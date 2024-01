Übergangsjacke oder Daunenmantel? Diese Frage konnte man während der letzten Tage ob der milden Föhnströmung in weiten Teilen der Steiermark recht klar beantworten. Doch nun beginnt sich das Wetter umzustellen und auf Winter zu drehen, heißt es von Geosphere Austria. Schon am Freitag hat es die Sonne bei Tageshöchsttemperaturen bis sechs Grad schwer und sie wird es auch in den kommenden Tagen nicht leicht haben.

Samstag

Denn eine Südwest-Strömung bringt in der Nacht auf Sonntag Wolken und Niederschläge mit sich, schon in der Nacht kann es regnen, in weiten Bereichen werden die Temperaturen für Schneefall aber zu mild sein. Weiß wird es wohl nur in den Bergen, die Schnellfallgrenze liegt am Samstag bei rund 800 Metern. Südlich der Mur und Mürz sollte es aber mehrheitlich regnen. Die Tageshöchstwerte liegen in der Obersteiermark bei zwei Grad, im Grazer Becken bei rund fünf Grad.

Sonntag

Wolkenverhangen und grau in grau zeigt sich der Himmel über der Steiermark auch am Sonntag. Kältere Luft kommt hinzu und sorgt in der Obersteiermark für Schneefall bis in die Täler. Auch im Grazer Raum kann es schneien, wohl aber erst am Nachmittag und laut Geopshere Austria nicht besonders ausgiebig.

Montag

Allerdings könnte sich bis zu Schulbeginn Montagfrüh eine dünne Schneedecke gebildet habe, denn es sollte auch in der Nacht auf Montag schneien. Auch untertags kann es in der gesamten Steiermark zumindest leicht schneien. Die Temperaturen sinken auch zu Beginn der Woche weiter und werden sich am Montag zwischen -2 und -6 Grad bewegen. Minusgrade werden zumindest bis Mittwoch vorherrschen, in der Obersteiermark sind während der Nachtstunden auch zweistellige Minustemperaturen wahrscheinlich.