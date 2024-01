Es wird kalt und immer kälter könnte man angesichts der Wetterprognose in Anlehnung an einen Hit von STS singen. Am Wochenende treffen ein Mittelmeertief und eisige Luftmassen aufeinander, die wohl auch auf den Straßen für Probleme sorgen werden. „Wir befinden uns in der Luftmassengrenze, das Italientief zieht direkt über Kärnten hinweg“, berichtet Markus Bratschko von der Asfinag. Wie der Wetterdienst Geosphere Austria weiß, werden bereits am Freitagnachmittag erste Niederschläge einsetzen und das gesamte Wochenende andauern.