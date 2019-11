Facebook

Mikaela Shiffrin singt - und das wirklich gut © SCREENSHOT/INSTAGRAM

Mikaela Shiffrin dominierte den Ski-Weltcup in den vergangenen Jahren nahezu nach Belieben und ist mit erst 24 Jahren bereits eine der erfolgreichsten Läuferinnen der Geschichte, insbesondere in ihrer Paradedisziplin Slalom. In dieser ist sie die jüngste Olympiasiegerin, die erste vierfache Weltmeisterin in Folge sowie sechsmalige Siegerin der Weltcup-Disziplinenwertung und mit 40 Weltcupsiegen Rekordsiegerin.

Sie gewann bisher drei olympische Medaillen (davon zwei goldene) und gewann fünf Weltmeistertitel. Mit 17 Weltcupsiegen in der Saison 2018/19 hält sie den Rekord für die meisten Saisonsiege.

So weit die nackten Zahlen. Dass Shiffrin aber neben dem Skifahren noch zahlreiche andere Talente hat, zeigt sie ihren Fans regelmäßig auf Social Media. Sei es beim Gaberln mit dem Fußball oder beim Tanzen:

Nun stellte die Olympiasiegerin erneut ihre Gesangskünste unter Beweis. Bereits im Sommer hatte die 24-Jährige ein Lied samt Gitarre zum Besten gegeben, damals sang sie einen Song von Dan Sultan. Diesmal interpretiert sie den Song von Julia Michaels "If You Need Me" und begleitet sich abermals selbst. Sehr zur Freude ihrer Follower, aber hören und sehen Sie selbst: