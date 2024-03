„Wir haben jede kalte Nacht ausgenutzt, Schnee produziert, die Piste vorbereitet“, sah OK-Präsident Grega Benedik am Donnerstagvormittag Kranjska Gora für die Ski-Weltcup-Bewerbe am 9. März (Riesentorlauf) und 10. März (Slalom) vorbereitet. Natürlich setzen die Temperaturen der Piste zu: „Während Corona fanden keine Rennen statt, aber wegen des Wetters haben wir noch kein Rennen abgesagt. Aktuell gehen wir davon aus, dass der Plan halten wird.“

Nur wenige Stunden später musste der Plan doch geändert werden. Die Wetterlage lässt keinen Riesentorlauf zu, der Bewerb wurde abgesagt. Stattdessen wird nun der Slalom von Sonntag auf Samstag vorverlegt. Was der Volksfeststimmung aber keinen Abbruch tun sollte. Erwartet werden rund 6000 bis 7000 Zuschauer, viele davon aus Österreich, die Manuel Feller zum Sieg im Slalom-Weltcup peitschen wollen.

45.200 Franken für die Sieger

27 Nationen haben gemeldet, das Budget der gesamten Veranstaltung liegt bei rund 1,55 Millionen Euro. Alle Teilnehmer auf den Plätzen 1 bis 30 erhalten ein Preisgeld, das bei 120.000 Schweizer Franken liegt. Der 30. erhält 800, der Sieger nimmt 45.200 Schweizer Franken mit nach Hause. „Für uns ist es wie ein Heimrennen“, sagt Dietmar Mörtl, Präsident des Kärntner Landesskiverbands. „Natürlich schmerzt es, dass Marco Schwarz verletzungsbedingt fehlen wird, aber mit Adrian Pertl wird ein Kärntner mit dabei sein.“

Apres-Ski-Party

Ein Stehplatz kostet 20 Euro, ein Platz auf der Tribüne 40 Euro und sind im Vorverkauf über Ö-Ticket oder die Veranstalter-Homepage erhältlich. Den Fans wird neben zweier Skispektakel auch ein buntes Rahmenprogramm geboten. Am Samstag spielt zwischen den beiden Durchgängen das Saša Avsenik Ensemble, am Abend verwandelt sich das Ortszentrum von Kranjska Gora zur größten Apres-Ski-Party Sloweniens. Infos für Anreisende: Die schnellste Anfahrt erfolgt über den Wurzenpass, von wo aus die Straße direkt zum Veranstaltungsort in Podkoren führt. Besucher können ihre Autos auf den gekennzeichneten Parkplätzen in Podkoren parken, hier parkt man kostenlos. Auf den öffentlichen Parkplätzen in Kranjska Gora fallen Gebühren an.