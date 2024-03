In Kvitjfell fahren die Speed-Frauen am Sonntag den zweiten von zwei Super-G. Für Samstag war eigentlich eine Abfahrt geplant. Weil anhaltender Schneefall und Nebel die beiden Abfahrtstrainings am Donnerstag und Freitag aber unmöglich gemacht hatten, entschloss man sich stattdessen zu einem zweiten Super-G.

Abfahrt steht nur noch eine beim Weltcup-Finale in Hinterglemm auf dem Programm. Bei diesem könnte auch die Entscheidung zwischen Samstag-Siegerin Lara Gut-Behrami und Conny Hütter um die Super-G-Kugel fallen. Die Österreicherin will am Sonntag angreifen und die Führung übernehmen.