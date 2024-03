Ab 18 Uhr: Der Slalom in Aspen im Liveticker

Live. Auch in Aspen gehen die Wetterkapriolen weiter: In der Nacht auf Sonntag gab es in Colorado starke Schneefälle, der Slalom der Herren wurde daher bereits um eine Stunde nach hinten verschoben. Man hofft, um 18 bzw. 21 Uhr starten zu können. Manuel Feller kann sich dabei schon zum Weltcupsieger krönen.