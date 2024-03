In Aspen findet der techniklastige Endspurt im alpinen Ski-Weltcup seine Fortsetzung. Drei Rennen von Freitag bis Sonntag werden die Männer vor der Rückkehr nach Europa noch bestreiten. Manuel Feller ordnet der möglichen Slalom-Krönung am Sonntag alles unter und will einen der zwei Riesentorläufe in den Rocky Mountains auslassen. Marco Odermatt kann sich die nächste Kristallkugel abholen und einen Siegrekord egalisieren.

Elf Rennen hat Odermatt in diesem Winter bereits gewonnen. Damit ist es nicht mehr weit bis zur Bestmarke von 13 Siegen in einer Saison, die der Schweizer selbst gemeinsam mit dem Trio Ingemar Stenmark, Hermann Maier und Marcel Hirscher hält. Im Riesentorlauf-Weltcup liegt der 26-Jährige bei vier ausständigen Rennen 386 Punkte vor dem Kroaten Filip Zubcic. Saisonübergreifend hält er bei zehn RTL-Siegen in Folge. In Aspen finden die Riesentorläufe um 18.00 und 21.00 Uhr statt, der Slalom um 17.00 und 20.00 Uhr MEZ (jeweils live ORF 1).