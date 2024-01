Die finale Vorbereitung für den Slalom in Schladming laufen, da kam die schlechte Nachricht: Michael Matt muss passen. Der Arlberger leidet an einem, grippalen Infekt und wird daher nicht an den Start gehen können.

Wer holt sich heute den Sieg beim Nightrace in Schladming? Manuel Feller ist wohl der heißeste Tipp. Nach zwei Siegen nacheinander auf der Schweiz-Tour in Adelboden und Wengen verpasste Manuel Feller aber zuletzt bei seinem Heimrennen in Kitzbühel als Vierter doch recht deutlich das Podium. „Das hat schon ein bisschen Zeit gebraucht, das sacken zu lassen“, meinte er am Tag danach, ergänzte aber gleich darauf: „Am Anfang der Saison haben wir gesagt, wenn wir an schlechten Tagen immer noch gute Ergebnisse fahren, dann passt es. Das muss unser Ziel sein, und daher kann man definitiv auch was Positives sehen.“ Und nicht zu vergessen: Am Dienstag überraschte der Fieberbrunner mit dem zweiten Platz beim RTL auf der Planai.

Im Slalom-Weltcup liegt er unverändert voran, 187 Punkte trennen ihn von Kitzbühel-Sieger Linus Straßer. Im Gegensatz zu Feller hat der Deutsche in Schladming bereits gewonnen, 2022 war er vor Atle Lie McGrath und Feller siegreich. McGrath, Zweiter in Adelboden und Wengen, ist in der Disziplinwertung mit 203 Punkten Rückstand momentan Dritter. „Ich habe Vertrauen in mein Skifahren. Das ist ein Gefühl, für das ich wirklich hart gearbeitet habe“, sagte der Norweger.

Wir tickern für Sie ab 17.30 Uhr live: