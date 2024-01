Es kann einem Team nichts Besseres passieren, als den derzeit Weltstärksten in den eigenen Reihen zu haben. Und wenn dieser als dreifacher Saisonsieger im Roten Trikot am Start seines wichtigsten Rennens, dem heutigen (10.30/13.30/live ORF 1) Weltcup-Slalom auf dem Kitzbüheler Ganslernhang steht, dann weiß auch Manuel Feller selbst, dass er bisher einen „sehr guten Job“ gemacht hat.

Der Tiroler Feller fährt die stärkste Saison seiner Karriere, er agiert überlegter und stabiler als in früheren Jahren, setzt die Attacken gezielter. „Es war ein super Start, besser geht es fast gar nicht. Es ist schön, mit so einer Form zu den Heimrennen zu kommen“, sagte der 31-Jährige in einer Medienrunde in Kitzbühel. Doch sei jeder Hang anders und aufgrund der kalten Temperaturen werde auch der Schnee wieder anders sein und die Karten daher neu gemischt.

Wer heute das „beste Blatt“ hat, lesen Sie hier ab 10.15 Uhr: