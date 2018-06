Rafael Nadal hat in seiner Karriere mehr als 100 Millionen US-Dollar verdient - das ist vor ihm nur zwei Tennisspielern gelungen. Dominic Thiem hat in der rot-weiß-roten Preisgeld-Rangliste Thomas Muster überholt.

Thiem und Nadal © GEPA

Der elfte Sieg bei den French Open hat Rafael Nadal viel bedeutet, emotional. Der Triumph hat sich aber auch wirtschaftlich rendiert. Über rund 2,2 Millionen US-Dollar darf sich der Sieger freuen.

Nadal ist nun der dritte Spieler, der die magische Grenze von 100 Millionen US-Dollar Preisgeld gesprengt hat. Vor ihm ist das nur Roger Federer und Novak Djokovic gelungen.

Aber auch Dominic Thiem darf sich nicht beschweren. Der Lichtenwörther nimmt immerhin mehr als 1,1 Millionen US-Dollar mit nach Hause und darf sich über den größten Erfolg seiner Karriere freuen. In einem Endspiel dieser Kategorie stand der 24-Jährige noch nie.

Das Preisgeld, dass Thiem in Paris lukrieren konnte, hievt ihn in der Preisgeld-Bestenliste aller Tennisspieler aus Österreich an die erste Stelle. Thiem hat bereits jetzt Thomas Muster übertroffen und in seiner Karriere mehr als zwölf Millionen US-Dollar erspielt. Wobei festzuhalten ist, dass zu Musters Zeiten wesentlich weniger Preisgeld bezahlt wurde.