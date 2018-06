Facebook

© APA/AFP/CHRISTOPHE SIMON

Rafael Nadal hat in Paris bereits zehn Mal die Trophäe in den Himmel gestemmt. Rafael Nadal hat in Paris 85 Matches gewonnen und nur zwei verloren, das Satzverhältnis lautet 255:25. Apropos Sätze: Seit der Viertelfinal-Niederlage gegen Novak Djokovic im Jahr 2015 hat Rafael Nadal in Paris nur einen abgegeben. Dieser Patzer passierte ihm am Mittwoch im ersten Durchgang des Viertelfinales gegen Diego Schwartzman. Alles in allem also ganz nette Zahlen, die der Tennismatador in das heutige Endspiel gegen Dominic Thiem (neben ORF 2 übertragen weltweit 151 Kanäle in 224 Ländern ab 15 Uhr, die Kleine Zeitung tickert live) mitbringt.