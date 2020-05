Facebook

Birgit und Niki Lauda © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Vor einem Jahr – am 20. Mai 2019 – ist der dreifache Formel-1-Weltmeister Niki Lauda im Kreise seiner Familie in der Universitätsklinik in Zürich verstorben. Bisher hat seine Witwe Birgit Lauda alle Interviewanfragen abgelehnt, jetzt übermittelte sie Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl, die das Ehepaar Lauda seit vielen Jahren freundschaftlich begleitet, einen Einblick in ihre Gefühle und das Trauerjahr.

Birgit Lauda auf Ö3: „Man kann gar nicht richtig in Worte fassen, wo Niki überall fehlt, er fehlt uns einfach überall. Er fehlt jeden Tag 24 Stunden. Aber langsam versuchen wir aus dieser Wolke der Trauer herauszufinden.“

Niki sei auch ein Jahr nach seinem Tod für sie und ihre Kinder omnipräsent, so Birgit Lauda weiter: „Für uns ist er eigentlich immer da und ich merke, wie stark so eine Beziehung und Bindung nach dem Tod mit einem Menschen, den man so geliebt hat, noch bestehen kann. Da fällt mir auch dieser Spruch ein: ‚Die Beziehung endet nicht mit dem Tod. Der Tod beendet ein Leben, aber er beendet nicht eine Beziehung mit einem Menschen.‘“

Trauerzug mit Birgit Lauda, Lukas Lauda, Toto Wolff und den Zwillingen Foto © (c) APA/AFP/ALEX HALADA (ALEX HALADA)

Besonders die Zwillinge Max und Mia – mittlerweile zehn Jahre alt – an ihrer Seite zu haben, bedeutet für Birgit Lauda ein großes Glück: „Zu sehen wie sie aufwachsen mit diesem wunderbaren Vorbild Vater, das ist auch etwas ganz Besonderes. Die zwei schauen ihm so ähnlich und haben auch so viele Eigenschaften von ihm – dass wir zu dritt so eine Verbundenheit haben, hilft natürlich auch. Die ist natürlich durch so einen Schicksalsschlag noch verstärkt worden.“

Zur Bewältigung der Trauerarbeit hat Birgit Lauda psychologische Hilfe in Anspruch genommen, wie sie Claudia Stöckl erzählte, dort wurde ihr geraten, die Erinnerung an „ihren Papi“ auch für die Kinder ganz selbstverständlich in den Alltag zu integrieren.

Niki Lauda bekommt seine Kurve am Ring zurück Foto © (c) APA/GEORG HOCHMUTH (GEORG HOCHMUTH)

Via Hitradio Ö3 bedankte sich Birgit Lauda auch für die vielen aufmunternden Nachrichten während der langen Krankheit ihres Mannes und Beileidskundgebungen nach seinem Tod: „Niki hat so viele Menschen gehabt, die sich um ihn gekümmert haben und so viele, denen seine Geschichte wirklich nahe gegangen ist. Ich habe großen Zuspruch erfahren. Dafür möchte ich mich sehr bedanken.“

Am heutigen Todestag will Birgit Lauda ganz still dem großen Österreicher – den sie auf Ö3 einfach „mein Niki“ nannte und mit dem sie „ein wirklich gutes Team“ war – gedenken. Sie wird mit ihren Kindern ans Grab ihres Mannes am Heiligenstädter Friedhof gehen: „Natürlich wäre es viel schöner gewesen, wenn Niki noch 20 Jahre gelebt hätte. Aber man muss versuchen auch damit seinen Frieden zu machen. Er hätte mit Sicherheit wollen, dass wir in eine glückliche Zukunft schauen.“