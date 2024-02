Nur noch vier heimische Fußballklubs sind im Rennen, den österreichischen Cup zu gewinnen. Neben Salzburg und Rapid sind mit Titelverteidiger Sturm und dem Zweitligisten DSV Leoben auch noch zwei steirische Vereine mit dabei.

Die Auslosung am Sonntag hat ergeben, dass der DSV Leoben in der Neuauflage des ÖFB-Cup-Endspiels von 1995 Rapid empfangen wird. Zudem gibt es das Gigantenduell zwischen Meister Salzburg und dem amtierenden Cupsieger Sturm.

Mittlerweile stehen auch die Termine für die beiden Halbfinalbegegnungen fest. Der DSV wird die Hütteldorfer am 3. April um 20.45 Uhr am Monte Schlacko empfangen. Am 4. April (20.45 Uhr) hat Salzburg den SK Sturm zu Gast.