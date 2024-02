Am Tag nach dem Punktgewinn beim 1:1 zum Frühjahrsauftakt auswärts gegen Salzburg sprach Sturm-Trainer Christian Ilzer Klartext. „Die Menschen in Österreich müssen aufwachen. Salzburg hat eine extrem starke Mannschaft. Sie müssen nicht den Anspruch haben, Meister zu werden. Sie müssten den Anspruch haben, Meister mit zehn Punkten Vorsprung zu werden“, sagte der Oststeirer und zählt dabei die Spieler auf, die die Festspielstädter in ihrem Kader haben. Wie kraftvoll die „Bullen“ sind, haben sie in den bisherigen zwei Pflichtspielen im Jahr 2024 gezeigt. Eben gegen Sturm, als auch im ÖFB-Cup gegen den LASK.