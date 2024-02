Die Halbfinal-Paarungen im österreichischen Fußball-Cup lauten Meister Red Bull Salzburg gegen Pokal-Titelverteidiger Sturm Graz und Zweitligist DSV Leoben gegen Rapid. Das hat die in der ORF-Sendung „Sport am Sonntag“ von den ÖSV-Snowboard-Assen Sabine Schöffmann und Benjamin Karl vorgenommene Auslosung ergeben. In der Vorsaison schaltete Sturm auf dem Weg zum Cup-Titel die Salzburger im Viertelfinale in deren Heimstadion aus.

Rapids bisher letzter Cup-Triumph liegt fast 29 Jahre zurück - am 5. Juni 1995 gelang ein 1:0-Finalsieg über Leoben. Die Vorschlussrunde wird in der ersten April-Woche ausgetragen, das Finale steigt am 1. Mai in Klagenfurt.

Leoben-Präsident Dejan Stankovic jedenfalls hat in wenigen Minuten bereits 70 Kartenreservierungen entgegengenommen. „Zum Glück spielen wir zu Hause“, sagt Stankovic. „Donawitz ist ein heißes Pflaster.“ Und vor allem ist die Herangehensweise der Donawitzer klar: „Zu Hause wollen wir gegen jeden gewinnen. Am Papier sind wir nicht Favorit, aber wir wollen immer gewinnen. Auch gegen Manchester City.“