Der WAC spielt heute in der Europa-League-Gruppenphase in Graz-Liebenau gegen AS Roma. WAC-Trainer Struber will einen mutigen Auftritt sehen. Viel Lob von Romas „Zorro“ Fonseca.

Edin Dzeko (links) sitzt gegen den WAC zu Beginn auf der Bank. Nicola Zaniolo wird starten © APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI

Die neuesten Berichte auf der Website von AS Roma verraten, wie ernst die Italiener das heutige Spiel gegen den WAC nehmen: ein Nachbericht vom Sieg in der Serie A in Lecce, die Vorstellung des neuen Heimtrikots und ein Interview mit Edin Dzeko. Immerhin erfährt man dabei, dass der 33-Jährige der erste Spieler ist, der in drei der fünf großen europäischen Ligen 50 Tore geschossen hat. „Stürmer seines Formats sieht man sonst nur in der Champions League“, erzählt WAC-Trainer Gerhard Struber. „Heute haben wir als Team die Chance, Dzeko und Co. vor Probleme zu stellen.“