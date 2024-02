Nach exakt 62 Tagen Bundesliga-Pause nimmt der WAC das Unternehmen „Top Sechs“ in Angriff. Und das gleich mit dem „bisher wichtigsten Spiel der Saison“, wie Trainer Manfred Schmid festhält. Am Sonntag, 14.30 Uhr, gastiert Tabellennachbar Rapid in der Lavanttal-Arena – ein klassisches„Sechs-Punkte-Spiel“. „Jeder weiß um die Wichtigkeit“, sagt Schmid. „Es ist schön, Druck zu haben. Das zeigt, dass es um etwas geht. Wenn wir Rapid biegen wollen, muss alles passen.“

Vorbereitet auf das Duell mit den Hütteldorfern sollten die Wölfe allemal sein. „Die Vorbereitung war grundsätzlich sehr zufriedenstellend. Die Mannschaft hat sich generell weiterentwickelt, die jungen Spieler sind näher an den Stamm herangekommen.“ Einziges Manko: die Platzsituation. „Von den fünf Wochen haben wir vier auf Eis und Kunstrasen trainieren müssen.“

Den frei gewordenen Kaderplatz von Torjäger Mo Bamba zu Lorient in die Ligue 1 nach Frankreich haben die Wolfsberger mit Neuzugang Sankara Karamoko (20 Jahre, Elfenbeinküste) aufgefüllt. Ebenso neu im Kader: Michael Morgenstern (17, Lendorf) und Cheik Mamadou (20, Nigeria), der für die Innenverteidigung vorgesehen ist. „Hier haben wir Bedarf“, bestätigt Schmid und erinnert an den Herbst, als „Johnny Scherzer auf dieser Position aushelfen musste.“

„Ich plane ohne die Beiden“

Ob das neue Legionärsduo gegen Rapid aber auch schon einsatzbereit ist, lässt Schmid offen. Karamoko war bis gestern noch nicht in Wolfsberg. Für ihn wie auch für Mamadou fehlt zudem noch die Spielberechtigung. „Es würde mich positiv überraschen, wenn es sich ausgehen würde. Ich plane ohne die Beiden.“

Auch Planungen, wie viele Punkte für die Top 6 nötig, sind beim Coach kein Thema. Ebenso wenig, ob das Restprogramm schwierig ist oder nicht: Nach Rapid warten noch WSG Tirol (auswärts), LASK (a), Sturm (a) und Altach (heim). „Unser Fokus liegt nur auf Rapid. Danach beschäftigen wir uns mit dem nächsten Gegner. Alles andere macht keinen Sinn.“ Hinter dem Einsatz von zwei Spielern steht ein Fragezeichen. Scott Kennedy stauchte sich im letzten Test gegen Olimpija Laibach die Hüfte. Mario Leitgeb zwickt die Wade.

Tickets für das Schlagerspiel sind online sowie in den Verkaufsstellen erhältlich. Heute ist die Kassa West von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Vorverkaufskarten gibt es bei Gigasport Wolfsberg, Klagenfurt und Villach. Am Sonntag ist die Kassa West ab 10 Uhr geöffnet, alle anderen Kassen öffnen um 13 Uhr. Kinder-Stehplatzkarten gibt es um 10 Euro, Erwachsenen-Sitzer um 25 Euro.