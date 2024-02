1530 Bundesligaminuten im Herbst heißt, dass ein WAC-Außenverteidiger sämtliche 17 Spiele über die volle Distanz absolviert hat. Das trifft in dieser Saison bisher auf zwölf Spieler zu, davon allerdings sieben Torhüter. Die Rede ist jedenfalls von Jonathan Scherzer, der im Herbst beim WAC wie etwa auch Keeper Hendrik Bonmann oder Klagenfurts Verteidiger-Trio Nico Wimmer, Thorsten Mahrer und Till Schuhmacher zutrifft.

Der Kärntner Scherzer spielte im Nachwuchs in Gladbach, Augsburg und bei 1860 München, kam 2020 über die Admira zum WAC. In dreieinhalb Jahren kickte er trotz seiner Qualitäten auf der Außenbahn „nur“ 88 Mal für die Wölfe, weil ihn immer wieder Verletzungen zurückwarfen. In dieser Saison hat Scherzer seine Stabilität aber gefunden und wurde mit einer frühzeitigen Vertragsverlängerung bis 2026 belohnt. „Jonny hat eine sehr gute Entwicklung hinter sich und ist auf Grund seiner gezeigten Leistungen zu einem Führungsspieler gereift“, lobt Trainer Manfred Schmid.