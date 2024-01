Die Austria Klagenfurt bleibt in der laufenden Wintervorbereitung weiterhin unbesiegt. Im dritten Test gegen den slowenischen Erstliga-Fünften NK Bravo gab es ein 1:1-Remis. Nach sieben Minuten lagen sie durch einen abgefälschten Weitschuss von Lan Hribar schon im Rückstand. Immerhin klappte es für die tonangebende Austria in der 69. Minute mit dem Ausgleich. Sinan Karweina schob den Ball im Nachsetzen zum verdienten Ausgleich über die Linie. Noch nicht im Kader war übrigens Neuzugang Ali Loune, er wird nach dem heutigen freien Tag am Montag ins Training einsteigen.