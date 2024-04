Viel deutet auf ein Spiel mit vorentscheidendem Charakter hin: Am Sonntag spielt Sturm in Salzburg und der Sieger hat eine Hand am Meisterteller. Ein Fußballspiel von nationalem Interesse – die besten Klubs des Landes sind auf Augenhöhe und spielen kurz vor Ende der Saison gegeneinander. Was alle Fußballfans aus Österreich freut: Der ORF überträgt das Spiel im ORF 1 live. Boris Kastner-Jirka und Roman Mählich werden kommentieren, Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer sind für die Analysen vor und nach dem Spiel, sowie in der Pause verantwortlich.

Dass der ORF vier ausgewählte Spiele pro Saison übertragen darf, liegt am Rechtepaket. Sky überträgt das absolute Spitzenspiel freilich ebenfalls. Schon davor wird LASK gegen Rapid übertragen.