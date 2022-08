Österreichs Ex-Teamchef Franco Foda wartet mit dem Schweizer Meister FC Zürich weiter auf den ersten Ligasieg. Die Zürcher kamen am Sonntag in der fünften Runde im Keller-Duell beim FC Winterthur nicht über ein enttäuschendes 1:1 (0:0) hinaus, wodurch die Foda-Truppe mit zwei Punkten in der Super League überraschend Tabellenschlusslicht bleibt. Für den FCZ hatte Fabian Rohner mit dem Ausgleichstreffer in der 85. Minute Schlimmeres verhindert.

In der Europa-League-Quali war der Foda-Truppe zuletzt gegen den nordirischen Verein Linfield allerdings souverän der Aufstieg ins Play-off gelungen.