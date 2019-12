Facebook

Nick Petersen und Marco Richter, der für den erkrankten Daniel Obersteiner in die Linie mit Lukas Haudum aufrückte, versuchen Salzburg-Goalie Lamoureux die Sicht zu nehmen © GEPA pictures

Gegen die Salzburger, die noch kein einziges Match in der Fremde verloren hatten, tat sich der KAC wesentlich schwerer als beim klaren 3:1-Sieg vor einer Woche in der Mozartstadt. Obwohl die Bullen auf Thomas Raffl und Raphael Herburger, ihre zwei stärksten Offensivwaffen verletzungsbedingt verzichten mussten. Beim KAC fehlte der gesperrte Michael Kernberger und der erkrankte Daniel Obersteiner, der von Marco Richter in der Linie mit Lukas Haudum und Nick Petersen ersetzt wurde. Die Gäste fanden die erste Chance vor, aber Florian Baltram vergab die Einschussmöglichkeit. Danach starteten die Rotjacken ein Angriffsfeuerwerk für mehrere Minuten, herausgekommen ist dabei trotz recht guter Chancen nichts. Mit dem ersten Powerplay der Salzburger verloren die Gastgeber etwas den Rhythmus, obwohl das Unterzahl hervorragend funktionierte. Im zweiten Überzahlspiel waren die roten Bullen gefährlicher, bei einem abgefälschten Schuss von Bud Holloway hatten die Athletiker Glück, die Scheibe ging knapp am Tor vorbei.