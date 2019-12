Facebook

Michael Kernberger checkt Patrik Kittinger gegen die Bande © DIENER / Philipp Schalber

Das wichtigste vorab: Patrik Kittinger geht es den Umständen entsprechend gut. Der Knochenbruch in der Hand ist eine reine Lappalie, wenn man bedenkt, was alles hätte passieren können. In dieser 32. Spielminute der Partie Vienna Capitals gegen Wien. Nach einem 3:1-Konter der teilte KAC-Verteidiger Michael Kernberger einen brutalen Crosscheck aus. Kittinger schlug kopfüber in der harten Bande ein, bewegte sich ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.