Noch wird der 31. Meistertitel von den Spielern des KAC anständig gefeiert. Hinter den Kulissen wird am Kader und an der Finanzierung für die kommende Saison gebastelt.

Die Rotjacken fixierten den Titel und die Freude kannte keine Grenzen © GEPA pictures

1. Welche Spieler der Meistermannschaft hat für die kommende Saison noch einen Vertrag?

Das sind die Torleute Lars Haugen und David Madlener. Die Verteidiger Adam Comrie, David Fischer, Martin Schumnig, Clemens Unterweger und Ramon Schnetzer. Im Angriff sind es Johannes Bischofberger, Thomas Hundertpfund, Thomas Koch, Nick Petersen und Marco Richter.

2. Wer kann sich gute Hoffnungen machen, auch nächste Saison den KAC-Dress zu tragen?

Patrick Harand, der aber als Verteidiger eingeplant ist. Matt Neal, Niki Kraus, Marcel Witting, Daniel Obersteiner und Siim Liivik werden sich keine großen Sorgen über einen neuen Kontrakt machen müssen. Reduzieren die Klagenfurter ihre Legionäre, was sie ja im Play-off schon exerzierten, dann wird Steven Strong wohl weiter eine Rotjacke bleiben. Interessant wird werden, wie der Klub bei den Geier-Zwillingen Manuel und Stefan entscheiden wird. Stefan hat ein Angebot von einem anderen Verein vorliegen, für den 31-Jährigen und seinem Bruder hat der KAC aber oberste Priorität. Bei Andrew Kozek sieht es eher so aus, dass die Klagenfurter weiter auf ihn setzen wollen. Mehr als fraglich sind Verteidiger Robin Gartner und Stürmer Mitch Wahl. Die ersten Entscheidungen wird es wohl in den nächsten Tagen geben. Das letzte Wort haben General Manager Oliver Pilloni und vor allem Trainer Petri Matikainen. Der Finne hat einen äußerst guten Draht zu seinen Spielern, hält aber zu ihnen die notwendige Distanz, um bei harten Entscheidungen mit klarem Kopf handeln zu können. Wichtig wird auch werden, wer von den jungen Talenten ein Thema für die Kampfmannschaft ist. Da bieten sich Thimo Nickl, Michael Kernberger, Dennis Sticha oder Fabian Hochegger an.

3. Was sucht der KAC und wird es einen Rückkehrer geben?

Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass die Klagenfurter auf der Suche nach einem spielstarken Mittelstürmer sind. Nach seinem Jahr in Finnland, das für Manuel Ganahl nicht besonders erfolgreich verlief, deutet vieles auf eine Rückkehr des Flügelstürmers hin. Laut Vertrag darf er in der EBEL nur beim KAC spielen, oder der Vorarlberger entscheidet sich, es ein weiteres Jahr in einer ausländischen Liga zu versuchen.

4. Kann der KAC in Zukunft weiter mit der Unterstützung von Gönnerin Heidi Goess-Horten rechnen.

Die großzügige Milliardärin unterstützt den Rekordmeister schon 25 Jahre. Es deutet alles darauf hin, dass Heidi Goess-Horten auch in den nächsten Jahren den Klub weiter finanziell unter die Arme greifen wird. Der KAC ist für die Gönnerin eine Herzensangelegenheit, daher war die Freude über den Meistertitel bei ihr dementsprechend groß.

5. Am Montag steigt die große Meisterparty auf dem Neuen Platz. Wie sieht der genaue Ablaufplan aus?

Heute gibt es eine interne Meisterfeier des Vereins, die in den Räumlichkeiten des VIP-Raumes in der Stadthalle stattfinden wird. Am Montag geht es um 15.30 Uhr los, da wird ein Teil der Mannschaft in der Kärntner Sparkasse am Neuen Platz für Autogrammwünsche und Selfies zur Verfügung stehen, gleichzeitig gibt es für die Fans bei der Fotobox der Kleinen Zeitung auf dem Neuen Platz die Möglichkeit, sich mit KAC-Spielern und dem Meisterpokal ablichten lassen. Ab 17 Uhr gibt ein DJ der Antenne Gas, ab 18 Uhr moderiert Tono Hönigmann die Meisterfeier. Der Höhepunkt geht ab 18.30 Uhr in Szene, da wird jeder Spieler einzelnen vor den Vorhang geholt. Alle Getränke (Softdrinks, Mineralwasser, Bier) kosten einen Euro, dieser kommt direkt in die Nachwuchskassa der Rotjacken.

