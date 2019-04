Facebook

Haugen war eine Schlüsselfigur © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber)

Jeder einzelne Meistertitel birgt eine eigene Charakteristik. Und er bringt große Persönlichkeiten hervor. So war es in allen Epochen beim KAC, so ist es auch dieses Mal. Wenn in zehn Jahren auf den Meistertitel 2019 geblickt wird, wird ein Name die Erinnerungen prägen: Lars Haugen. Der norwegische Torhüter der Rotjacken war mit seinen Fähigkeiten, seinen Reaktionen, seinen Paraden und auch seiner Souveränität der Vater des Erfolges. Er gestaltete das Spiel der Klagenfurter und den Weg zum Titel proaktiv mit. Er parierte was gehalten werden musste, und zauberte, wenn es nötig gewesen ist.