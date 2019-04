Gleich in seiner ersten Saison als KAC-Trainer krönte sich Petri Matikainen zum Meister. Der Finne etablierte eine neue Mentalität. Das Team stand stets im Vordergrund.

© (c) GEPA pictures/ Daniel Goetzhaber

Herr Matikainen, Sie sind erst im Sommer zum KAC gekommen. Haben Sie zu diesem Zeitpunkt damit gerechnet, dass Sie am Ende den Meisterpokal stemmen?

Petri Matikainen: Ich bin mit einer Idee nach Klagenfurt gekommen, wie wir Eishockey spielen sollten. Zu Beginn haben wir sieben Vorbereitungsspiele verloren, aber die Mannschaft ist im Laufe der Saison gewachsen und immer stärker geworden. Wir haben eine Spielkultur entwickelt, die stets das Team als Ganzes in den Vordergrund stellt. Ich genoss vollstes Vertrauen vom Vorstand, Oliver Pilloni und auch meinen Assistenztrainern und Betreuern. Sie waren wichtige Bestandteile unseres Erfolges. Besonders hervorheben möchte ich Gräfin Heidi Goëss-Horten. Ohne sie wäre beim KAC vieles nicht möglich. Sie ist eine Eishockey-Enthusiastin, schaut immer wieder in der Kabine vorbei und auch ich habe einen sehr guten Kontakt zu ihr.