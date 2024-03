Der Halbfinal-Gegner des KAC steht fest: Es ist nicht Bozen (trifft auf Salzburg), sondern Pustertal. Die Brunecker haben sich im siebten Viertelfinal-Duell gegen Favorit Fehervar mit 4:1 durchgesetzt. Es war der erste Auswärtssieg in der Serie. Und gleichzeitig war das Spiel der Abschied der Ungarn von ihrer Gabor-Ocskay-Arena. Sie übersiedeln im Sommer in die 6000-Zuschauer umfassende, nagelneue Alba-Arena.

Pustertal hat im ungarischen Hexenkessel die Hausherren kalt erwischt. David Morley sorgte für das 1:0 und für Stille. Kurz nach Wiederbeginn im Mittelabschnitt schöpfte Fehervar durch Leavens Ausgleich Hoffnung. Doch die Pustertaler zeigten sich abgebrühter, taktisch disziplinierter und zogen durch Sill sowie Akeson auf 3:1 davon. Die Vorentscheidung fiel durch Kasastul in der 51. Minute, der für Ausnahmezustand im mitgereisten Fanblock sowie beim Public Viewing in der Brunecker Intercable-Arena sorgte. Bei den Pustertalern und dank der Regie des finnischen Trainers Kasper Vuorinen ging der defensive Rollbalken herunter und der Play-off-Qualifikant zeigte, dass er in entscheidenden Momenten erneut Nervenstärke besitzt (drehte bereits die Serie gegen Laibach).

Zum Verschnaufen bleibt keine Zeit, die Rotjacken wissen endlich ihre nächste Hürde in Richtung Meistertitel. Der KAC startet am Dienstag gegen die Brunecker, weist gegen den erstmaligen ICE-Halbfinalisten eine ausgeglichene Saisonbilanz vor. Beide Teams holten zwei Siege, das Torverhältnis lautete 13:8 für die Rotjacken.

Übrigens: In Linz verlängerte Black Wings-Kapitän Brian Lebler seinen Vertrag um weitere zwei Jahre. Der 35-jährige Stürmer brachte es in der abgelaufenen Saison erneut auf bemerkenswerte 20 Treffer und 26 Assists. Und die Alps Hockey League könnte nach dem Ausstieg des KAC-Farmteams sowie Lustenau weiter schrumpfen. Neben Fassa soll auch Meran als Teilnehmer wackeln.