Macht der KAC heute im Ländle den Sack zu?

Live. Der KAC wähnte sich zuletzt wohl schon im Halbfinale – und wurde mit 1:6 aus der eigenen Halle geschossen. Heute wollen die Rotjacken in Spiel sechs der Viertelfinale in Vorarlberg aufsteigen. Hier sind Sie live am Puck!