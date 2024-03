Vorarlberg mag viele schöne Seiten besitzen. Doch das Verlangen, noch einmal den Weg nach Feldkirch bewältigen zu müssen, darauf können die Rotjacken gut und gerne verzichten. Auch weil Manuel Ganahl zuletzt nur knapp einer Bierdusche entgangen ist. Der KAC will im fünften Spiel gegen die Pioneers den vierten Sieg der Serie einfahren und somit den Halbfinaleinzug fixieren. „Es ist dafür aber noch einiges an Eishockey zu spielen“, weiß Kapitän Thomas Hundertpfund, der mit erbitterter Gegenwehr rechnet. „Jedes Spiel war zach. Aber wir haben einen überragenden Sebastian Dahm im Tor. Nur drei Gegentore in vier Partien – das sagt schon alles.“ Der Däne weist damit nicht nur den geringsten Gegentorschnitt auf (0,76), sondern besticht auch mit der höchsten Fangquote (96,4 Prozent).