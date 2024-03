Ein hartes Stück Arbeit haben die Rotjacken hinter sich. Das zumindest auf dem Papier einseitige Duell zwischen dem Grunddurchgangssieger und den Vorarlbergern entpuppte sich spätestens nach dem ersten Spiel (0:2-Niederlage) als Geduldsprobe und enger, als es sich viele erwartet hätten. Erst im sechsten Spiel konnten Thomas Hundertpfund und Co in der Viertelfinalserie schließlich den Deckel draufmachen und verdientermaßen ins Halbfinale einziehen. Auf den Gegner müssen sie jedoch noch warten, der steht erst am Samstag nach dem Duell zwischen Fehervar und Pustertal (17.30 Uhr, Puls24) fest. Gewinnen die Ungarn, trifft man ab Dienstag auf Villach-Schreck Bozen. Entscheidet Pustertal die Serie für sich, muss der KAC zumindest zweimal in Bruneck antreten.