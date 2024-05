Am Samstag trug Mathias From (26) noch seinen Teil dazu bei, dass die Gesichter bei Österreichs Nationalspielern während des WM-Auftaktes in Prag immer länger wurden. Dänemark zeigte keine Kunststücke, war den ÖEHV-Cracks aber in allen Belangen überlegen und gewann verdient mit 5:1. „Weil wir es zu oft spielerisch lösen wollten, anstatt zu kämpfen und einfach zu spielen“, sagte auch Manuel Ganahl.

Der erste WM-Torschütze von Team Austria 2024 hat den KAC ja verlassen, wird From also nicht mehr als Mitspieler, sondern als Gegner kennenlernen. Der Stürmer wechselt nämlich, wie bereits berichtet, an den Wörthersee. Und wird damit Teil eines dänischen Trios beim Rekordmeister, nachdem bekanntlich Sebastian Dahm und Jesper Jensen-Aabo bereits verlängerten. Der Verteidiger hatte übrigens ein Wörtchen bei Froms Wechsel mitzureden, wie der Stürmer verriet: „Natürlich kenne ich Sebastian und Jesper aus dem Nationalteam, mit Jesper bin ich gerade bei der Weltmeisterschaft, hier in Tschechien und schon davor im Camp haben wir viel über den EC-KAC und Klagenfurt gesprochen. Er schwärmt in höchsten Tönen, entsprechend viel Vorfreude empfinde ich auch, bald selbst zum Klub zu stoßen.“

86 Punkte: Topscorer der Liga im Grunddurchgang und in den Play-offs

From selbst kommt als Topscorer seiner heimischen Liga nach Klagenfurt, er lieferte für Herning in 57 Spielen ganze 43 Tore und 43 Assists, zudem bestreitet er aktuell die dritte WM auf A-Niveau. Ausgebildet wurde er bei Rögle in Schweden, spielte danach vorwiegend in Schwedens zweiter Liga und auch ein Jahr in der DEL für Düsseldorf.