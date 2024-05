Wer einmal einen guten Draht zu Dänemark gefunden hat, der kommt nicht so schnell davon los. Das Land, die Menschen, der Lifestyle, die Architektur, das Essen – vor allem aber das Eishockey genießt in Europa ein sehr hohes Ansehen. Immerhin fünf Akteure haben in der abgelaufenen Saison in der NHL gespielt. Weil viele Spieler den beschwerlichen Weg nicht scheuen, eine ausgezeichnete Ausbildung im nahegelegenen Schweden erhalten. Wie etwa Mathias From, der mit 16 Jahren bei Rögle angeheuert hatte. Insgesamt spielte der Flügelstürmer sieben Saisonen in der SHL bzw. Allsvenskan. Zuletzt avancierte er bei Herning Blue Fox zum Liga-Topscorer – neuer dänischer Punkterekord mit insgesamt 86 Scorerpunkten (15 Tore im Play-off).